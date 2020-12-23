Александр Петров попросил друзей подарить ему Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/ada1be08-4508-11eb-a126-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Александр Петров хочет получить на Новый год Деда Мороза с его свитой. Он признался в наивности и отметил, что до сих пор верит в сказочного волшебника.

Мне кажется, что когда-нибудь мои друзья подарят мне такого реального, на санях, оленях. У меня никогда его не было, но через вас передаю этот месседж. Если кто-то из моих друзей это прочитает, пускай знает: подарите мне настоящего Деда Мороза с оленями и всей его свитой, — сказал актёр порталу WomanHit.

Кроме того, Петров заметил, что рад возможности остаться в Москве и встретить Новый год с родными и близкими. Также актёр надеется, что новый, 2021-й будет лучше уходящего високосного года.

Ранее Александр Войтинский сравнил Петрова с животным. Режиссёр объяснил, что актёр успешен в своём деле, потому что умеет правильно работать в кадре, проявляя харизму, талант и интуицию, писал NEWS.ru.