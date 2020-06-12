Актёры из «Охотников за привидениями» снова воссоединятся

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Актёры фильма «Охотники за привидениями» воссоединились. Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».

Трансляция пройдёт 15 июня в 19:00 мск, о чём говорится в анонсе программы. Стрим станет частью шоу Гэда Reunited Apart.

В видеочате примут участие исполнители главных ролей Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Энни Поттс и Эрни Хадсон. К разговору также присоединится режиссёр Айван Райтман.

Ранее на YouTube-канале Джоша Гэда провели встречу актёры фильма «Властелин колец». Артисты зачитали разные сцены из трилогии, показали свои татуировки, которые сделали в память о съёмках, и прошли опрос на предмет знаний о кинотрилогии, который провёл специальный гость Тайка Вайтити, писал NEWS.ru.