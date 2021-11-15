Актёру Валерию Гаркалину могут ампутировать руку

Состояние здоровья актёра Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, значительно ухудшилось. У него диагностирован тромбоз артерий рук, что грозит ампутацией, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

Собеседник издания рассказал, что артиста неоднократно осматривал хирург. Согласно его заключению, у Гаркалина сильно поражена левая рука, и если тромбоз будет развиваться дальше, её придётся ампутировать. Ситуация с правой рукой артиста лучше.

Врачи делают всё возможное, чтобы сохранить актёру руку. Они надеются, что медикаментозное лечение окажется эффективным и ампутация не потребуется.

Гаркалин попал в больницу в Коммунарке в начале октября. Первоначально поражение лёгких у него составляло 25%, а затем оно увеличилось до 75–85%. Кроме того, на фоне COVID актёр испытывает проблемы с сердцем. Ранее ему было проведено шунтирование. В настоящее время артист находится в реанимации, он введён в искусственную кому. Пока врачи позитивного прогноза по его состоянию не дают.