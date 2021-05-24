Актёр сериала «Офис» умер в 55 лет

https://static.news.ru/photo/234172fc-bd36-11eb-916d-96000091f725_660.jpg Марк Йорк Фото: imdb.com

Американский актёр Марк Йорк, известный по роли Билли Мерчанта в первом и втором сезонах сериала «Офис», умер в возрасте 55 лет. Артист скончался в одной из больниц города Дейтон, штат Огайо, передаёт TMZ.

Известно, что актёр умер после болезни, однако точная причина недуга не сообщается. Йорк страдал параличом нижних конечностей с 1988 года. Артист был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

В своей актёрской карьере, кроме «Офиса», он сыграл в сериалах «CSI: Нью-Йорк» и «Fighting Words». Кроме того, в последние годы Йорк работал изобретателем и даже недавно получил два патента на свои разработки. Он был страстным поклонником баскетбольного клуба Цинциннати Редс и студенческой баскетбольной команды Кентукки Уайлдкэтс. Также он болел за футбольный клуб штата Огайо.

Что касается семьи, у Йорка не было супруги и детей. Сообщается, что в семье актёра остались брать, отец и мать.

Ранее стало известно, что на 82-м году жизни скончалась вдова знаменитого актёра Леонида Филатова Нина Шацкая. Актриса сыграла в нескольких фильмах, однако самой запоминающейся её ролью стала пионервожатая в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».