https://static.news.ru/photo/acd8505c-3714-11ea-873c-fa163e074e61_660.jpg Олег Меньшиков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом. Поначалу актёр, которому сейчас 59 лет, и его жена Анастасия Чернова, с которой они в браке 15 лет, откладывали рождение детей.

А потом уже было поздно: заводить наследников супругам не позволило здоровье, а на ЭКО пара не соглашается.

Ну не получилось у нас. Я очень хотел, и Настя хотела, — рассказывает Меньшиков изданию Pschycologies.

Трагедией этот факт актёр не считает, но согласен, что данная ситуация внесла коррективы в их жизнь. Изначально жена Меньшикова мечтала стать актрисой: она подавала большие надежды на курсе. В итоге, походив по кастингам, жена Олега Меньшикова охладела к актёрской славе и теперь работает фитнес-тренером по пилатесу.

Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь. Хотя изначально пара и ссорилась, и даже не разговаривала друг с другом. Но у обоих и мысли не было разойтись.

Мы как-то вросли друг в друга. Я просто не понимаю, как могло бы быть по-другому, если бы сейчас не было Насти. Это не укладывается в голове, — признаётся Меньшиков.

Проблемы с женой лучше не обсуждать, добавляет актёр. Лучше всего «перелистнуть» их и жить дальше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский режиссёр Фёдор Бондарчук представил в Москве свой новый фильм «Вторжение». На мероприятии присутствовали актёры Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков и Сергей Гармаш, сыгравшие главные роли в киноленте.