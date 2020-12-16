Актёр Маковецкий нецензурно прокомментировал данные о заражении COVID-19

https://static.news.ru/photo/24998e52-3f94-11eb-a032-fa163e074e61_660.jpg Сергей Маковецкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Сергей Маковецкий нецензурно прокомментировал сообщения СМИ о своём заражении COVID-19.

Так, 16 декабря в ряде СМИ появилась информация о том, что Маковецкий получил положительный результат теста на коронавирус. Тот факт, что об этом узнала общественность, вызвал бурные эмоции актёра. В частности, артист жёстко отреагировал на возникшие новости о себе и призвал посылать «куда подальше» тех, кто сообщает о его диагнозе.

Не верьте *** этим коллегам! Пошлите всех к ***! — подчеркнул Маковецкий в беседе с Пятым каналом.

Стоит отметить, что директор театра имени Вахтангова, где служит Маковецкий, не стал отрицать информацию о том, что актёр болен COVID-19.

Как ожидается, артист будет находиться на карантине до 20 декабря. Далее ему проведут повторный тест на выявление заболевания. По словам супруги актёра Елены Маковецкой, артист решил сделать тест после того, как у него исчезло обоняние.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженная артистка РФ Рената Литвинова заболела коронавирусом. Об этом она написала в Instagram.

По словам актрисы, она ещё больше боится «за всех наших возрастных любимых». Особенно за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, которые беспомощны перед этой болезнью.