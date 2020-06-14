Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба

https://static.news.ru/photo/bdc39dd8-ae5e-11ea-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Иван Агапов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала. Агапов и не подозревал, что Губка Боб является геем.

Теоретически каждый может домыслить всё что угодно, но, когда я смотрел мультик, у меня не возникало таких ассоциаций, — сказал он «Газете.Ru».

Он также отметил, что внедрять идеологию ЛГБТ-сообщества в детский мультфильм — «это чересчур».

Ранее телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попали Губка Боб, Швоз Швартс из «Опасного Генри» и главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре».

Заявление телеканала было сделано в честь месяца защиты прав секс-меньшинств, писал NEWS.ru.