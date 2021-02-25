Актёр Борис Щербаков опроверг слух о заражении коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ebd814f8-7747-11eb-9f2d-96000091f725_660.jpg Борис Щербаков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России актёр Борис Щербаков дал пояснение относительно своего состояния. Он опроверг информацию о том, что болен коронавирусной инфекцией.

Для того чтобы сделать вакцинацию, я пошёл проверяться. Первый тест показал положительный результат. Так как я себя хорошо чувствую: у меня нет температуры, я чувствую запахи, я сделал второй тест. Он показал отрицательный результат. Я не на самоизоляции, завтра играю спектакль, — приводит слова Щербакова «Газета.Ru».

О том, что артист заразился COVID-19, стало известно ранее в четверг. По данным СМИ, он находился на самоизоляции, при этом врачи опасались за его состояние, поскольку 71-летний Щербаков входит в группу риска по возрасту.

Ранее NEWS.ru писал, что близкий друг народного артиста Василия Ланового режиссёр Вячеслав Моцардо решил поделиться своими мыслями о причинах смерти актёра. Он считает, что к этому могут быть косвенно причастны организаторы его концертов. Моцардо уверен, что актёр мог бы жить очень долго, у него были хорошие гены.

Лановой умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.