Актёр Андрей Егоров из «Смерша» и «Оптимиста» умер в 51 год

Актёр Андрей Егоров, известный публике по фильмам «Смерш», «Жених», «Оптимист», скоропостижно умер на 52 году жизни. Причина смерти заслуженного артиста России не называется, сообщение о кончине актёра появилось на сайте Центрального академического театра Российской армии.
В театре армии Егоров
Егоров окончил Воронежский институт искусств, по окончании учёбы народный артист России Леонид Хейфец сразу позвал Егорова в Центральный академический театр российской армии. В его репертуаре — роли в таких спектаклях, как «Царь Фёдор Иоаннович», «Красное колесо», «На бойком месте».
В кино Егоров попал в 1995 году, он снимался в «Эшелоне», «Воротах Европы», «Вареньке».
На счету артиста более 60 картин, у него не было ни жены, ни детей, хотя он всегда мечтал о большой семье. Егоров говорил по этому поводу, что много времени у него отнимает работа.
Как сообщалось ранее, музыкальный руководитель московского Театра Терезы Дуровой, композитор и дирижёр Максим Гуткин умер 15 июня от коронавируса в возрасте 60 лет. О его кончине сообщается на сайте театра.