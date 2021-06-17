Актёр Андрей Егоров из «Смерша» и «Оптимиста» умер в 51 год

https://static.news.ru/photo/8729da9c-cfed-11eb-aa76-96000091f725_660.jpg Андрей Егоров Фото: nstagram.com/teatr_armii/

Актёр Андрей Егоров, известный публике по фильмам «Смерш», «Жених», «Оптимист», скоропостижно умер на 52 году жизни. Причина смерти заслуженного артиста России не называется, сообщение о кончине актёра появилось на сайте Центрального академического театра Российской армии.

В театре армии Егоров сыграл более 20 ролей. Известно, что актёр — сын украинских переселенцев из Черниговской области, родился в Волгоградской области и изначально у него была фамилия Недбайло, уточняет подробности биографии артиста Пятый канал. Однако отец мальчика решил, что фамилия жены больше пойдёт сыну, чем фамилия прадеда — сословного малороссийского казака.

Егоров окончил Воронежский институт искусств, по окончании учёбы народный артист России Леонид Хейфец сразу позвал Егорова в Центральный академический театр российской армии. В его репертуаре — роли в таких спектаклях, как «Царь Фёдор Иоаннович», «Красное колесо», «На бойком месте».

В кино Егоров попал в 1995 году, он снимался в «Эшелоне», «Воротах Европы», «Вареньке».

На счету артиста более 60 картин, у него не было ни жены, ни детей, хотя он всегда мечтал о большой семье. Егоров говорил по этому поводу, что много времени у него отнимает работа.

Как сообщалось ранее, музыкальный руководитель московского Театра Терезы Дуровой, композитор и дирижёр Максим Гуткин умер 15 июня от коронавируса в возрасте 60 лет. О его кончине сообщается на сайте театра.