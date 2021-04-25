Актёр Анатолий Салимоненко умер в Москве

https://static.news.ru/photo/5aaddaaa-a661-11eb-af8b-96000091f725_660.jpg Анатолий Салимоненко Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко скончался в возрасте 80 лет. Тело актёра обнаружили в его московской квартире, сообщает РЕН ТВ.

На данный момент причина смерти неизвестна. Согласно предварительной информации, артист умер своей смертью, речи о криминале идёт.

Анатолий Салимоненко родился 30 марта 1941 года. Он обучался в Школе-студии МХАТ, а после устроился на работу в Московский ТЮЗ. Актёр принял участие в 28 крупных проектах театра и кино. Его можно было видеть на сцене в таких спектаклях, как «Татьяна Репина» и «Гуд-бай, Америка!!!». Также он исполнял роль военного в постановке «Собачье сердце».

Также Салимоненко запомнился зрителям по таким фильмам, как «Аэропорт со служебного входа», «Сердце друга» и «Родины солдат».

Ранее в Смоленском государственном драматическом театре имени А. C. Грибоедова сообщили о смерти народной артистки России Людмилы Сичкарёвой. Она скончалась в Смоленске в возрасте 83 лет. В 2006 году ей было присвоено звание народной артистки России.