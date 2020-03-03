https://static.news.ru/photo/4c2c11bc-5d2a-11ea-9cf8-fa163e074e61_660.jpg Олеся Железняк Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко уехали со съёмок седьмого сезона сериала «Сваты». Работа над проектом ведётся в Белоруссии.

Ранее площадку покинули Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Они сейчас находятся в туре по Белоруссии со спектаклями, сообщает Ugpressa.ru.

Кравченко и Железняк принимают участие в постановке «Сирена и Виктория». 1 марта они выступили в подмосковной Балашихе, а это значит, что их работа над сериалом завершена.

Как писал NEWS.ru, российский артист Фёдор Добронравов рассказал о том, что один из персонажей вернётся в седьмом сезоне сериала «Сваты». Речь идёт о Юрии Ковалёве.