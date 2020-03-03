Российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко уехали со съёмок седьмого сезона сериала «Сваты». Работа над проектом ведётся в Белоруссии.
Ранее площадку покинули Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Они сейчас находятся в туре по Белоруссии со спектаклями,
Кравченко и Железняк принимают участие в постановке «Сирена и Виктория». 1 марта они выступили в подмосковной Балашихе, а это значит, что их работа над сериалом завершена.
Как писал NEWS.ru, российский артист Фёдор Добронравов рассказал о том, что один из персонажей вернётся в седьмом сезоне сериала «Сваты». Речь идёт о Юрии Ковалёве.
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