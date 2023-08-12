Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрису театра и кино народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания с актрисой прошла в Театре сатиры, а отпевание состоялось в храме Христа Спасителя.

С Васильевой простились ее приемная дочь Дарья Милославская, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, а также коллеги Сергей Газаров, Алена Яковлева, Максим Аверин и другие.

Венки на похороны прислали президент России Владимир Путин, Министерство культуры РФ, департамент культуры столицы, коллектив Дома актеров, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и другие.

Актриса скончалась 9 августа на 98-м году жизни. Васильевой стало плохо, когда она была на даче. По мнению приемной дочери артистки, на состояние ее здоровья повлияли погодные условия — слишком жаркие дни.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. После окончания Московского городского театрального училища при Театре Революции она прослужила в Театре сатиры 75 лет, сыграв за это время более полусотни ролей. Кроме того, с 1945 про 2020 год актриса снималась в кино, на ее счету свыше 40 ролей. Также она принимала участие в озвучивании более десяти мультфильмов.

Путин назвал смерть Васильевой невосполнимой утратой для всей культуры России. По его словам, талантом, мудростью и открытостью артистки восхищались миллионы. Именно такой она останется в памяти близких, друзей и коллег.