Актрису Савченко госпитализировали после падения со сцены

Розалия Савченко / Фото kino-teatr.ru

Актриса Государственной филармонии, обладательница ордена «За заслуги перед Отечеством» Розалия Савченко была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и рваной раной лобной области. По данным источника «Невских Новостей», артистку отпустили из медицинского учреждения после оказания необходимой помощи.

По предварительной информации, Савченко получила травму во время работы — актриса по неосторожности упала со сцены, — пишет издание.

Помимо этого, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов намерены допросить Савченко. Сообщается, что в полиции уже заведено административное дело по статье «Побои».

Ранее отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Бедроса госпитализировали в больницу с хронической сердечной недостаточностью. Артист находился в реанимации в госпитале Вишневского.