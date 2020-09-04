Актриса Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева

https://static.news.ru/photo/5298ab80-eee0-11ea-9ee4-fa163e074e61_660.jpg Людмила Полякова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

81-летняя актриса Людмила Полякова почувствовала себя плохо на похоронах своего коллеги Бориса Клюева, с которым она вместе играла в спектаклях.

Женщина упала в обморок, подходя к залу Малого театра, где проходило прощание. Сослуживцы привели к ней врачей. Также медицинская помощь потребовалась поэту-песеннику Михаилу Шаброву. Мужчина разволновался, и него сильно упало давление, сообщает StarHit.

После прощания гроб с телом 76-летнего артиста доставили на Троекуровское кладбище. Там с Клюевым простились самые близкие друзья и родственники.

Борис Клюев был ведущим актёром Малого театра, преподавал на двух курсах ВТУ имени Щепкина, являлся заведующим кафедрой мастерства актёра и членом правления Гильдии актёров кино России.

Российским зрителям Клюев наиболее известен по роли графа Рошфора в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также по участию в сериале «Воронины».

Актёр длительное время боролся с раком лёгких. Медики диагностировали болезнь у Клюева в 2018 году.

NEWS.ru писал, что актёр Василий Ливанов поделился мечтами Клюева о главных ролях в кино.