Актриса Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева

81-летняя актриса Людмила Полякова почувствовала себя плохо на похоронах своего коллеги Бориса Клюева, с которым она вместе играла в спектаклях.
Женщина упала в обморок, подходя к залу Малого театра, где проходило прощание. Сослуживцы привели к ней врачей. Также медицинская помощь потребовалась поэту-песеннику Михаилу Шаброву. Мужчина разволновался, и него сильно упало давление,
После прощания гроб с телом 76-летнего артиста доставили на Троекуровское кладбище. Там с Клюевым простились самые близкие друзья и родственники.
Борис Клюев был ведущим актёром Малого театра, преподавал на двух курсах ВТУ имени Щепкина, являлся заведующим кафедрой мастерства актёра и членом правления Гильдии актёров кино России.
Российским зрителям Клюев наиболее известен по роли графа Рошфора в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также по участию в сериале «Воронины».
Актёр длительное время боролся с раком лёгких. Медики диагностировали болезнь у Клюева в 2018 году.
NEWS.ru писал, что актёр Василий Ливанов поделился мечтами Клюева о главных ролях в кино.
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