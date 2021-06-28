Актриса Вера Алентова госпитализирована в больницу

Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус. Известно, что 79-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» сдала тест на COVID-19, медики ожидают результаты, сообщает РЕН ТВ.

О состоянии артистки на данный момент ничего не известно . Ранее коронавирус был выявлен у её супруга Владимира Меньшова, который переносит заболевание в лёгкой форме.

Вера Алентова была удостоена звания народной артистки России в 1992 году. Она снималась в картинах «Ширли-мырли», «Зависть богов», а также в сериалах «Дар божий», «И всё-таки я люблю» и других.

Как сообщалось ранее, Вера Алентова в мае оказалась в чёрном списке Минкульта Украины. В список также попали Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), Одиссей Пипия, пианист и композитор Игорь Бриль, а также джазмены Денис Каганец и Яков Окунь. На данный момент в чёрном списке Украины находятся 199 деятелей искусства из России.