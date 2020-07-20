Актриса «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова умерла в 45 лет

https://static.news.ru/photo/c658a77c-c94d-11ea-a58b-fa163e074e61_660.jpg Марина Макарова Фото: vk.com/kamerniy.teatr

Актриса Марина Макарова, на счету которой множество ролей в известных фильмах и сериалах, умерла в возрасте 45 лет. Она снималась в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный, 4», «Секретная служба Его Величества» и других.

Об уходе Макаровой из жизни сообщил Костромской камерный драматический театр.

Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить, — говорится в некрологе на сайте театра.

Причины смерти актрисы не называются, но её близкое окружение говорит, что Макарова долго болела и боролась с раком желудка.

Марина Макарова родилась в Костроме, окончила СПбГАТИ, работала в театре «Приют комедиантов». В последнее время вернулась в Кострому и стала играть в Камерном театре Бориса Голодницкого.

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