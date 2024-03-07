Актриса Людмила Чурсина: как живет сейчас, есть ли дети, что думает об СВО

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина трижды была замужем, но так и не родила детей. Что известно о личной жизни актрисы, чем она занимается сейчас?

Чем известна Чурсина

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Душанбе. Училась в Театральном училище имени Б. В. Щукина.

В кино актриса дебютировала в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». Также она снималась в проектах «Утренние поезда», «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Щит и меч», «Журавушка», «Шутите?», «Собственное мнение», «Факты минувшего дня», «Ювелирное дело», «Русь изначальная», «Любовь немолодого человека», «Место под солнцем», «Рассмешить Бога», «Дом на Английской набережной», «Маргоша», «Щенок», «Маргоша-2», «Интерны», «Закрытая школа», «Преступление по наследству», «Элизиум», «Отражение» и других.

Всего в фильмографии Чурсиной более 110 работ.

Что известно о личной жизни Чурсиной

Первым мужем Людмилы Чурсиной был режиссер Владимир Фетин, который снял «Донскую повесть», сделавшую ее известной. Он был старше Чурсиной на 16 лет.

Спустя 17 лет совместной жизни супруги развелись из-за пристрастия Фетина к алкоголю.

«Я стала выпивать с ним, чтобы помочь, но не вышло. Он был большим добрым ребенком. Не знал, как завязываются галстуки, был неприхотлив в быту. Но это не касалось работы», — вспоминала актриса.

После разрыва с мужем Чурсина хотела спрыгнуть с моста, но ее спас случайно проезжавший мимо таксист. Мужчина остановился около парапета, на краю которого стояла артистка, успокоил ее и отвез домой.

Вторым супругом актрисы стал инженер Владимир Петровский.

«Он никогда не пил. Встречал меня в аэропорту. Конечно, творческого общения у нас не было. От этого человека не следовало ждать понимания. У нас были нормальные годы семейной жизни. Когда узнавание друг друга прекратилось... оказалось, что больше ничего и не существует. Как раз в это время я стала часто уезжать на съемки», — делилась Чурсина.

Третьим мужем артистки был дипломат Игорь Андропов. Спустя четыре года пара развелась.

Детей у актрисы нет, но есть племянник и внуки.

«У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы — Саша и Настенька. Я их очень люблю, и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама, моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, — это не для меня», — отмечала Чурсина.

Фото: Иванко Игорь /Агентство «Москва» Людмила Чурсина

Что Чурсина говорила про спецоперацию

Людмила Чурсина говорила, что с удовольствием отправилась бы к военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, чтобы поддержать их творчеством.

«Если бы я была юнее и было бы больше сил, я бы приехала к вам читать замечательную поэзию Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, но, к сожалению, уже не дано. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы хотя бы новогодние дни были спокойными, чтобы как-то вразумились наши недруги, которые пичкают врага гадостью, снарядами, деньгами. Эти страны окрысились, совершенно не понимая, что Россию нельзя победить», — делилась актриса с «Абзацем».

Чурсина внесена в украинскую базу «Миротворец» за поддержку российской власти и посещение Крыма после 2014 года. Она также находится в списке лиц, которым запрещен въезд в страну.

Чем сейчас занимается Чурсина

Людмила Чурсина продолжает творческую деятельность. Сейчас 82-летняя актриса задействована в спектакле «Два билета в Милан».

В 2022 году она также снялась в сериале «Мокьюментари».

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