Актриса Лужина назвала размер своей пенсии Лариса Лужина рассказала, что получает пенсию в размере 60 тысяч рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина в интервью AiF.ru рассказала, что получает пенсию в размере 60 тысяч рублей. При этом половину названной суммы составляет доплата мэра Москвы Сергея Собянина, которая полагается актрисе за имеющееся звание.

Наш мэр принял решение доплачивать народным и заслуженным артистам, живущим в Москве, — пояснила актриса.

Она также подчеркнула, что переживает за своих коллег в Санкт-Петербурге, поскольку там, по ее словам, подобные надбавки не положены.

Фильмография актрисы насчитывает более сотни работ. Среди самых известных картин с участием Лужиной — «Вертикаль», «Тишина», «Четвертая высота», «С любимыми не расставайтесь» и другие.

Ранее актер Александр Пашутин признался, что имеет пенсию хорошего размера. Он также получает «собянинскую» надбавку, благодаря чему его пенсия составляет 95 тысяч рублей. В свою очередь актер Юрий Стоянов рассказал, что размер его реальной пенсии составляет не больше 24 000 рублей, но из-за надбавок ежемесячно перечисляют порядка 60 тысяч.

В то же время небольшие пенсии получают комик Ефим Шифрин — 13 000 рублей и ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая — 16 000 рублей. Телеведущей Розе Сябитовой ежемесячно выплачивают 14 000 рублей.