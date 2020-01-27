Вдова советского актёра Андрея Миронова, 79-летняя народная артистка Лариса Голубкина отреагировала на сообщения о своей госпитализации.
Смешно! Я вообще сейчас отдыхаю, всё со мной хорошо. Не дождётесь! — сказала актриса
РИА Новости.
По словам артистки, у неё хорошее самочувствие. Ранее она была в больнице из-за больной ноги. Ей должны были делать операцию, однако врачи решили отложить её до весны.
Как писал NEWS.ru, главный редактор RT была госпитализирована в Москве. При этом она опровергла сообщения СМИ о подозрениях на сердечный приступ.
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