https://static.news.ru/photo/8beebe74-4102-11ea-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Лариса Голубкина Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Вдова советского актёра Андрея Миронова, 79-летняя народная артистка Лариса Голубкина отреагировала на сообщения о своей госпитализации.

Смешно! Я вообще сейчас отдыхаю, всё со мной хорошо. Не дождётесь! — сказала актриса РИА Новости .

По словам артистки, у неё хорошее самочувствие. Ранее она была в больнице из-за больной ноги. Ей должны были делать операцию, однако врачи решили отложить её до весны.

Как писал NEWS.ru, главный редактор RT была госпитализирована в Москве. При этом она опровергла сообщения СМИ о подозрениях на сердечный приступ.