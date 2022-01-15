Актриса из сериала «Клон» Франсуаза Фортон умерла от рака

Бразильская актриса Франсуаза Фортон, известная российскому зрителю по сериалу «Клон», умерла от рака. У звезды ещё в 1989 году диагностировал рак шейки матки, сообщает Extra.

Актрисе было 63 года, у неё остался супруг — театральный продюсер Эдуардо Барата и их сын Гильерме Фортон Виотти. Коллеги артистки выразили соболезнование её семье.

Милая Франсуаза Фортон, жаль! Пусть Бог примет тебя с большим количеством света, — написала Нивея Стелманн.

В сериале «Клон» Франсуаза Фортон сыграла помощницу профессора Альбьери. Актриса продолжала работать до 2019 года. Её последней работой стал сериал «Любовь без равных».

Среди россиян множество поклонников сериала из 90-х, поэтому они интересуются его героями. Так, 44-летняя исполнительница роли Жади в сериале «Клон» Джованна Антонелли опубликовала снимок, на котором позирует вместе со своими девятилетними дочками-близнецами Антонией и Софией на пляже. Подписчики актрисы восхитились тем, что женщина ни капли не изменилась.

Ранее сообщалось, что актёр из сериала «Кухня» и фильма «Ланцет» Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет в Москве. О смерти актёра сообщили его родители в соцсетях. Иван Рудаков — коренной москвич, он родился в Москве осенью 1978 года в семье режиссёров. Причиной смерти артиста стали последствия перенесённого летом коронавируса.