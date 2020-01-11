Галина Польских Галина Польских Фото: Global Look Press

Актриса театра и кино Галина Польских заявила, что не попадала в больницу, как о том сообщают СМИ.

По её словам, она сейчас находится дома.

О чем вы говорите, я дома, — заявила она «Интерфаксу».

Ранее появилась информация о том, что главная героиня фильма «Я шагаю по Москве» попала в больницу с гипертоническим кризом и ей оказывают экстренную помощь.

11 января NEWS.ru писал о том, что модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Девушка госпитализирована.

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