https://static.news.ru/photo/964b4942-353a-11ea-bb86-fa163e074e61_660.jpg Галина Польских Фото: Global Look Press

Актриса театра и кино Галина Польских заявила, что не попадала в больницу, как о том сообщают СМИ.

По её словам, она сейчас находится дома.

О чем вы говорите, я дома, — заявила она « Интерфаксу ».

Ранее появилась информация о том, что главная героиня фильма «Я шагаю по Москве» попала в больницу с гипертоническим кризом и ей оказывают экстренную помощь.

11 января NEWS.ru писал о том, что модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Девушка госпитализирована.