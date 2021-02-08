Актриса Екатерина Жемчужная покинула больницу после лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/53526e12-6a0a-11eb-aaec-96000091f725_660.jpg Екатерина Жемчужная Фото: ekamepuha6/instagram.com

Врачи выписали актрису цыганского театра «Ромэн», народную артистку России Екатерину Жемчужную и её супруга Георгия после лечения от коронавируса.

Да, выписали, мы дома, — сообщила артистка.

По словам Жемчужной, в настоящее время они с мужем чувствуют себя «неплохо», передаёт РИА Новости.

О госпитализации актрисы стало известно 27 января. Как отмечала Жемчужная, в больнице она почувствовала себя лучше.

Екатерина Жемчужная является представителем известной семьи актёров. Её муж Георгий Жемчужный является режиссёром театра «Ромэн», её дочь, зять и внуки также избрали для себя актёрскую стезю.

Артистка известна ролями не только в театре, она появлялась и в кино. В частности, она снялась в таких фильмах, как «Вечный зов», «Табор уходит в небо», «Королева Марго» и других. В феврале 2020 года была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Как писал NEWS.ru, ранее вдова художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала, что знаменитый режиссёр обратился в больницу только спустя неделю после уставленного диагноза COVID-19, до этого он пытался лечиться дома, консультируясь со знакомым врачом по телефону.