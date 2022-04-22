На актрису Агнию Мищенко-Бродскую напали в Италии

Актриса Агния Мищенко-Бродская заявила, что стала жертвой нападения в Италии. Она обвинила в произошедшем украинских беженцев, передаёт газета «Известия».
Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы, —
сказалапострадавшая.
Актриса считает, что подверглась нападению из-за национальности. По мнению девушки, это произошло «только потому, что русская еврейка».
Ранее стало известно, что Анна Нетребко впервые выступила в Европе после скандала из-за нейтральной позиции по спецоперации на Украине. Её «дебют» прошёл в Монте-Карло.