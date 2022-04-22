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Культура

На актрису Агнию Мищенко-Бродскую напали в Италии

16:31, 23 апреля 2022
На актрису Агнию Мищенко-Бродскую напали в Италии Актриса Агния Мищенко-Бродская Фото: kino-teatr.ru
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Актриса Агния Мищенко-Бродская заявила, что стала жертвой нападения в Италии. Она обвинила в произошедшем украинских беженцев, передаёт газета «Известия».

Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы,сказала пострадавшая.

Актриса считает, что подверглась нападению из-за национальности. По мнению девушки, это произошло «только потому, что русская еврейка».

Ранее стало известно, что Анна Нетребко впервые выступила в Европе после скандала из-за нейтральной позиции по спецоперации на Украине. Её «дебют» прошёл в Монте-Карло.

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