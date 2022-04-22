На актрису Агнию Мищенко-Бродскую напали в Италии

Фото: kino-teatr.ru

Оперная певица Анна Нетребко впервые после скандала с зарубежными театрами из-за нейтральной позиции по спецоперации на Украине выступила перед европейской публикой. Её «дебют» прошёл в Монте-Карло, передаёт ФАН.

По данным издания, в графике Нетребко запланировано ещё несколько выступлений, хотя официального разрешения на это нет. Так, согласно планам артистки, должно состояться ещё три шоу в Монако — 23, 27...