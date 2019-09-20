https://static.news.ru/photo/af45de16-dbe0-11e9-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: SERB/facebook

Участники радикального движения SERB попытались сорвать спектакль «Война близко» в Театре.doc, забросав зрителей стаканчиками с пахучей жидкостью.

Злоумышленники бросили в зал стаканчик, предположительно, наполненный фекалиями, через пожарный выход во время третьей части постановки. В этот момент показывали поcтановку, которая была посвящена украинскому режиссёру Олегу Сенцову.

Спектакль не был сорван. В театр вызвали наряд полиции, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, волонтёры гражданской инициативы «База данных: провокаторы, штрейкбрехеры, наймиты», занимающейся вычислением и деанонимизацией организаторов потасовок на акциях оппозиции, назвали предполагаемых участников погрома выставки художника Василия Слонова в Москве. Провокацию устроила праворадикальная группировка SERB.