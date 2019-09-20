Участники радикального движения SERB попытались сорвать спектакль «Война близко» в Театре.doc, забросав зрителей стаканчиками с пахучей жидкостью.
Злоумышленники бросили в зал стаканчик, предположительно, наполненный фекалиями, через пожарный выход во время третьей части постановки. В этот момент показывали поcтановку, которая была посвящена украинскому режиссёру Олегу Сенцову.
Спектакль не был сорван. В театр вызвали наряд полиции, передаёт «
Как писал News.ru, волонтёры гражданской инициативы «База данных: провокаторы, штрейкбрехеры, наймиты», занимающейся вычислением и деанонимизацией организаторов потасовок на акциях оппозиции, назвали предполагаемых участников погрома выставки художника Василия Слонова в Москве. Провокацию устроила праворадикальная группировка SERB.