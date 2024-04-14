Актеры «Слова пацана» засветились на съемках в Подмосковье SuperRu: актеры «Слова пацана» вновь оказались на одной съемочной площадке

Фото: Wink

Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Звезды сериала «Слово пацана» засветились на одной съемочной площадке в подмосковном Жуковском, передает SuperRu, что дало возможность предположить о съемках продолжения картины. На кадрах, опубликованных порталом, можно увидеть актеров Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева и Андрея Максимова.

Кроме того, к компании «пацанов» присоединились Артем Кошман, известный по «Черной весне», и Кузьма Котрелев, засветившейся в «ЮЗЗЗ». При этом название проекта держится в секрете.

Ранее сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал, что съемки второго сезона «Слова пацана. Кровь на асфальте» пока не планируются. По его словам, продолжение сериала должно быть не хуже, однако планка задрана высокая, поэтому сделать это сложно. Он добавил, что история в сериале изначально была рассчитана на три сезона и у команды есть понимание того, что должно происходить с персонажами дальше и как будет развиваться сюжет. Однако, по его словам, пока нет абсолютной уверенности, что туда нужно «идти».

Ранее актриса Ольга Будина заявила, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» негативно влияет на подростков и сейчас неподходящий момент для обращения к периоду 90-х годов. Она выразила несогласие с теми деятелями искусства, которые позитивно оценили сериал, и отметила, что после его выхода школьники стали чаще драться и вести себя агрессивнее.