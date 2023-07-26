«СССР спас Европу»: Юрий Назаров о «Маленькой Вере», коммунизме и Китае 86-летний актер дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором вспомнил военное детство и раскритиковал фильм, где сыграл главную роль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Юрий Назаров

Народный артист России Юрий Назаров снялся в фильмах «Андрей Рублев» и «Зеркало», «Адъютант его превосходительства», «Горячий снег», «Освобождение Праги», «Маленькая Вера». Последнюю картину называют символом перестройки. Почему Назаров считает «Маленькую Веру» «русофобским фильмом» и каких лент не хватает современному российскому кинематографу, он рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru в рамках Международного детского кинофестиваля «Алые паруса имени В. С. Ланового в «Артеке».

«Почему мы позволили разрушить Советский Союз?»

— В «Артеке» прекрасно, замечательно. Как будто в детство вернулся. В мое советское детство. Вопрос у меня один-единственный к нашей общей российской уже истории: почему мы позволили разрушить Советский Союз? Он был построен на идеях коммунизма. А какая из них главная? Вот такая: все люди равны, все имеют от рождения равные права. Равные! А не разделение на элиту и остальных, как в США и Европе, где у элит чувство избранности и превосходства в крови.

Еще Пушкин в 1831 году писал Бенкендорфу, и письмо сохранилось в архивах (Александр Бенкендорф — государственный деятель, военачальник. — NEWS.ru): «Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветой». Сейчас 2023 год. Европа и США поставляют оружие на Украину и западная пропаганда врет о России. Вместе с США. Ай да Пушкин, будто знал наперед!

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Народный артист России Юрий Назаров

«Во Вторую мировую войну Европа под Гитлера легла»

— Во время Великой Отечественной войны, или, как любят говорить на Западе, Второй мировой, Европа под Гитлера легла и против СССР воевала. А СССР взял и победил. Коммунизм победил! Потому что вся страна встала плечом к плечу.

Потому что коммунизм — это идеология созидания, а не потребления, куда Россию пытались загнать с начала 90-х.

А дура-Украина теперь памятники героям войны сносит. Это победа маразма, маразм — сносить памятники.

Мне было четыре года, когда началась Великая Отечественная война. Жил я в Новосибирске. Хотя и мал был, а в память врезалось отчетливо, как летом 1941-го по радиоприемнику передавали: «Советские войска в результате тяжелых кровопролитных боев оставили такой-то населенный пункт... Такой-то... Оставили, оставили...».

Я не понимал нюансов происходящего, но помню, что мое детское сердечко буквально разрывалось от боли. Осенью немца остановили под Москвой. И кто остановил? Сибиряки! Мы, сибирские мальчишки, раздувались от гордости: наши остановили!

Потом фашист опять попер. Его опять остановили. В 1943-м мне шесть лет исполнилось. И я уже себя чувствую гражданином Советского Союза, горжусь тем, что я живу в огромной великой стране!

В 1944–1945 годах наши войска освободили весь Советский Союз, потом всю Европу. Маршал Победы Георгий Константинович Жуков (1896–1974) по этому поводу писал: «Мы спасли Европу — она нам этого никогда не простит». Победили бы мы, не будь в СССР коммунизма? А вот я не уверен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Народный артист России Юрий Назаров

«Еще немного — и Китай переплюнет Америку»

— Напомню вам, что коммунизм остается официальным государственным строем в Китае. А создавали китайский коммунизм мы — Советский Союз. Я тоже очень хорошо помню: мой друг Эрик учился в Менделеевском институте в Москве (сейчас Химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. — NEWS.ru). В 1955 году к ним китайцы приехали учиться. Невероятные трудоголики, с утра до ночи корпели за книгами — учат, учат.

Как-то я пришел в институт к Эрику. Захожу в аудиторию. Там сидят студенты — и наши, советские, и китайцы. Кто-то из наших предлагает всем: «Ребята, а пошли на каток!»

Староста китайской группы тут же поднимается, с уважением произносит: «Русский товарищ сказал — всем идти на каток!» И все китайцы закивали, учебники сложили — русский товарищ зовет на каток. И пошли все. Очень уважали! И что мы видим сейчас? Китай — одно из двух сильнейших государств в мире, еще немного — и они переплюнут Америку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Народный артист России Юрий Назаров

«России жизненно необходимо возвращаться к идеям коммунизма»

— Опять же, вспомним историю. Ядерные бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые Америка испытала в августе 1945 года в Хиросиме и Нагасаки на живых людях. Современные ядерные заряды в сотни раз превышают оружие того времени. И если вдруг сейчас кто-то не удержится и нажмет на кнопку — улетим все с нашей прекрасной планеты.

Ответ на вопрос, что делать, он у того же Пушкина: «Когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся...» (из стихотворения «Он между нами жил». — NEWS.ru). Коммунистическая идея, между прочим.

Есенин ее продолжил в стихотворении «Капитан Земли»:

Еще никто не управлял планетой,

И никому не пелась песнь моя.

Лишь только он,

С рукой своей воздетой,

Сказал, что мир — единая семья...

Я убежден в том, что России жизненно необходимо возвращаться к идеям коммунизма. Потому что ничто кроме коммунизма не спасет всех нас от европейского и американского хамства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Народный артист России Юрий Назаров

«Когда меня матерят за „Маленькую Веру“, я принимаю и соглашаюсь»

— Идеологическое кино нужно. Опять же, чем плох фильм «Как закалялась сталь»? В отличие от ленты «Маленькая Вера», которая буквально пропитана русофобией. Папа-алкоголик, мама-идиотка, дочь придурковатая.

У Шекспира в «Ромео и Джульетте» тоже темнота, но там всему этому противостоит любовь. И у Андрея Тарковского в «Андрее Рублеве» тоже дури-темноты до хрена. Но есть светлое начало — и Андрей, и Феофан Грек. А в «Маленькой Вере» нет ничего светлого.

Когда меня хвалят за эту роль, мне неловко. Хотя вроде бы есть за что хвалить — мы все, съемочная группа, на совесть работали. Но когда меня матерят за этот фильм на чем свет стоит (а такое тоже бывало), я принимаю всей душой и соглашаюсь.

Такое «искусство» нам сейчас точно не нужно. И очень злит, когда фильмы или спектакли с элементами русофобии проникают на сцену или на экран.

Фото: Global Look Press Кадр из фильма «Маленькая Вера»

«Европа снова пыталась нагадить, но утерлась»

— Например, спектакль о Нюрнбергском процессе в одном из московских театров. Казалось бы, нужная тема, актуальная. Но внимание перетягивает на себя одна из героинь — сотрудница КГБ. Хабалка и хамло.

И в этом образе читается пародия на СССР и неприкрытый намек, что наша родина была вот такой. Но это ложь! А почему не дополнить спектакль напоминанием о том, что на самом деле СССР спас Европу?!

Или, к примеру, вышел фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» (режиссер Алексей Пиманов. — NEWS.ru). Скажу сразу, что русофобии там нет и фильм снят очень своевременно, основан на реальных событиях. Действительно, осенью 1945 года англичане пригласили советскую команду «Динамо» сыграть в футбол в их стране.

Для чего? А для того, чтобы разнести наших футболистов. Тем самым дать понять всему миру, что победа СССР в войне случайна. «Мясом фрица закидали» — была и остается в Европе такая мерзкая точка зрения на нашу победу. То есть герои страны, победившей фашизм, для британцев «мясо».

Наши футболисты приглашение приняли. Первый матч они проиграли. Чужое поле, и потом хитрые британцы им еще разные препоны строили. А потом наши разыгрались и как влупили! Команду «Кардифф Сити» они разбили со счетом 10:1, общий счет по итогам всего матча 19:9 в пользу нашего «Динамо».

К сожалению, в фильме основной упор сделан на любовной линии — приехали в эту Британию, кто-то из футболистов влюбился и так далее. А надо было снимать и говорить о том, как озлобленная Европа снова пыталась нагадить, но утерлась. Так было не раз в истории, так будет и на этот раз.

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