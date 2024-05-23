Актер Ярослав Жалнин: что говорил об СВО, где снимается, есть ли жена, дети

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Ярослав Жалнин

Ярослав Жалнин — актер театра и кино. Какие проекты с его участием выходили недавно, что известно о личной жизни артиста и его позиции по спецоперации?

Чем известен Жалнин

Ярослав Жалнин родился 25 марта 1986 года в Нижнем Тагиле. В 17 лет приехал в Москву поступать в Школу-студию МХАТ, однако не прошел последний тур и поступил на актерский факультет ВГИКа.

«Я родился в Нижнем Тагиле, отец — полицейский, мама — психолог. У меня не было планов поступать в актерский вуз, хотя родители с детства участвовали в художественной самодеятельности, в театральном кружке. И меня привлекали, ведь не с кем было оставить. Потом в школе начался КВН, и понеслось: танцы, спорт, хоккей, самбо. Я перепробовал многое, но был уверен, что пойду учиться в школу милиции. Когда меня не взяли, а это произошло из-за травмы, которую получил в спорте, расстроился. Хотел пойти в ПТУ, но девочки из школы меня спросили: „Ты же так смешно пляшешь, танцуешь, почему ты не займешься этим профессионально?“ Я посмеялся, но задумался, посоветовался с родителями. Можно сказать, я ворвался в эту профессию благодаря родителям», — рассказывал он.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Актеры Илья Коробко в роли Ихарева, Ярослав Жалнин в роли Глова и Иван Стебунов в роли Утешительного (слева направо) в спектакле «Игроки»

Жалнин снимался в картинах «Манга», «Юнкера», «След», «Коллекционер», «В Париж!», «Правила угона», «Когда зацветет багульник», «Шахта», «Голубка», «Метод Лавровой», «Метро», «Метод Лавровой — 2», «Гагарин. Первый в космосе», «Убить Сталина», «Узнай меня, если сможешь», «Триста», «Арбузные корки», «Презумпция невиновности», «Зеленый фургон», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Подкидыш», «Бессмертные» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Жалнина

В 2013 году Ярослав Жалнин женился на радиоведущей, хореографе и певице Элоне Казаковой.

«Я долго искал, был ветреным раньше. Гулял, встречался, все никак не мог успокоиться. А Элона пришла хореографом поставить нам в театре танец. Если раньше я придумывал какие-то креативные способы знакомства, то тут подумал: чего я буду придумывать, подошел и предложил пойти на свидание. Она немного округлила глаза, видимо, не ожидала, но согласилась. Прошло пару месяцев, и я понял, что безумно влюблен и надо сделать ей предложение, пока не упустил свой шанс», — вспоминал артист.

В 2016 году у пары родилась дочь Эмили, а спустя еще два года — сын Данила.

Что Жалнин говорил о спецоперации

Ярослав Жалнин в соцсетях отмечал, что поддерживает спецоперацию и действия российских властей.

«Нас не отменить. С нами придется смириться и не просто слушать, а еще и слышать. Мир придет», — писал он в микроблоге.

Фото: АГН Москва/Global Look Press Ярослав Жалнин

Чем сейчас занимается Жалнин

В 2022 году Ярослав Жалнин снялся в картине «Поезд идет на восток».

Выход других фильмов с артистом в ближайшее время не запланирован.

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