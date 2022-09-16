Актер театра Олега Табакова Усольцев рассказал о любимых книгах

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Алексей Усольцев

В преддверии завершения театрального сезона актер театра Олега Табакова Алексей Усольцев рассказал о своей любви к фантастике и классической русской литературе, а также верности театру Табакова, в котором он служит уже 28 лет. Актер объяснил, что никогда не отказывается от ролей, потому что каждую роль считает вызовом.

Я люблю фантастику. Есть несколько авторов, которых я постоянно покупаю и читаю. Книжный шкаф дома полон. Периодически приходится его освобождать и перевозить часть книг на дачу. Если летом получается пробыть там недельку, читаю запоем, — заявил Усольцев.

Усольцев поделился историей постановочного процесса заявки на спектакль «Дневник Анны Франк», который он ставит со студентами третьего курса к экзамену по мастерству актера, и особенно подчеркнул, что на репетициях, осваивая профессию, начинающие актеры учатся вживаться в текст. Актер назвал это маленьким чудом, ведь именно в этот момент приходит понимание, в каком направлении стоит двигаться.

Актер рассказал, как впервые принимал участие в отборочной кампании в театральную школу. Эту работу он назвал тяжелой и пояснил, что ему не хватает усидчивости.

Давая советы абитуриентам, Усольцев заметил, что главное — выбирать нравящуюся программу, быть готовым подстраиваться под изменчивую ситуацию и ни за что в себе не сомневаться.

Художественный руководитель театра «Табакерка» Владимир Машков ранее рассказал о планах театра на 36-й театральный сезон. Всех секретов художественный руководитель раскрывать не стал: поделился лишь несколькими названиями будущих премьер и достижениями театра. Среди главных — старт ремонта исторической сцены «Табакерки» в подвале на Чаплыгина.