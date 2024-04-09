Актер Шолох рассказал о последнем разговоре с Кунгуровым в день его смерти Актер Шолох заявил, что общался с Кунгуровым в день его смерти

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Шолох

Актер Сергей Шолох, друживший с ушедшим из жизни оперным певцом Евгением Кунгуровым, рассказал RT, что общался с исполнителем незадолго до смерти и тот не подавал виду о своих намерениях. По словам актера, у друга были «психические отклонения» и он проходил лечение в платных клиниках.

Он крепкий человек, нормальный мужик был русский. В чужую душу-то не заглянешь. <...> Нарасхват, номер один. Он, во-первых, красавчик, во-вторых, такой тембр голоса у него, — добавил Шолох.

Шолох также опроверг информацию о разводе Кунгурова с женой, о котором ранее сообщали в СМИ. В разговоре с «Известиями» он уточнил, что общался с другом примерно в 18:00.

Я говорил с ним в районе шести вечера, ничего я не почувствовал, ничего не услышал, — сказал актер.

Ранее сообщалось, что в последнем сообщении супруге Ирине Кунгуров написал, что она сможет найти его тело в ванной. Прибывшие на Зоологическую улицу сотрудники полиции обнаружили тело Кунгурова под окнами дома. Сообщение пришло жене в 19:46, после чего она полтора часа пыталась дозвониться до мужа.