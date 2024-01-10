Актер из «Слова пацана» высмеял Козловского за роль в «Духless» Кологривый назвал Козловского лжеартистом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

29-летний актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», во время беседы со студентами Школы-студии «Останкино» назвал Данилу Козловского лжеартистом за роль в фильме «Духless», пишет StarHit.ru. По словам артиста, сыграть брутального персонажа в картине было несложно. Сам Кологривый признался, что мечтает о ролях Емельяна Пугачева, Ивана Грозного и Степана Разина.

Ну вот «Духless»... Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (шепчет), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов, — заявил Кологривый.

Артист подчеркнул, что готов отправиться в Голливуд, показать, как работают настоящие профессионалы и «уничтожить там всех». Кологривый отметил, что хочет создать в кино нечто «прогрессивное, оригинальное и новаторское» и мечтает о культурном расцвете российского кинематографа.

Ранее Кологривый подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич, у которой нет актерского диплома.

Говоря о «Слове пацана», Кологривый заявил, что в сериале видно артистов, кто «действительно знает, что такое эта жизнь», а кто «играет, что знает эту жизнь». Актер подчеркивал, что ему не нравятся люди, которые хвалят проект, хотя и не разобрались в нем. Он добавил, что сыграть Кощея ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере, в отличие от Янковского и других.