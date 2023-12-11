Служивший в ВСУ актер из сериала «Возвращение Мухтара» погиб в зоне СВО Служивший в ВСУ актер Павленко погиб в зоне СВО

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Андрей Павленко

Украинский актер Андрей Павленко, снимавшийся в российском детективном сериале «Возвращение Мухтара», погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает RT со ссылкой на заявление его супруги Дарьи Ореховой. Отмечается, что Павленко воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Жена артиста не стала раскрывать обстоятельства его гибели.

В своем сообщении Орехова подчеркнула, что она будет скучать по супругу. Она пообещала позднее сообщить дату и место проведения церемонии прощания.

День прощания с Андреем сообщу со временем, — написала она.

Помимо сериала «Возвращение Мухтара», Павленко также исполнял роли в других картинах. В частности он снимался в сериале «Ментовские войны. Одесса», а также в фильме «По законам военного времени — 2».

Павленко — не первый актер из сериала «Возвращение Мухтара», воевавший на стороне ВСУ и погибший на фронте. Ранее стало известно о смерти актера Василия Кухарского. По данным пресс-службы театра на Подоле, он погиб от ранения, полученного в бою. Кухарский погиб через несколько дней после своего 42-го дня рождения. Отмечается, что он вступил в украинскую армию в 2022 году и получил ранение в сентябре. Несмотря на то, что друзьям актера удалось собрать деньги на его реабилитацию, она не дала ожидаемого результата.