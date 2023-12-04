Актер из «Бригады» заступился за сериал «Слово пацана» Актер Махмудов заступился за сериал «Слово пацана» и обратился к россиянам

Фото: Wink

Сериал «Слово пацана»

Если после просмотра сериалов подростки начинают нападать на окружающих, то это не вина кинематографистов, а проблемы с воспитанием, заявил NEWS.ru актер из сериала «Бригада» Фархад Махмудов. По его словам, лучше с детьми обсудить увиденное, а не запрещать и перевирать историю.

«Слово пацана» и «Бригада» — это всего лишь сериалы. Зачем воспроизводить сцены в реальной жизни, пытаться жить так же? Я думаю, что это глупо. Наверное, с воспитанием у нас все плохо в ряде регионов, раз люди начинают нападать на других после просмотра фильма, — отметил он.

Махмудов предположил, что у молодых людей чего-то не хватает в жизни, если они пытаются воспроизводить сцены из бандитских сериалов. Значит, больше внимания нужно уделять молодежи, указал он. Как считает актер, стоит отправлять подростков на занятия, кружки, чтобы свободного времени для подобного просто не хватало.

Он подчеркнул, что в сериале «Слово пацана» никого не призывают идти и совершать преступление, «это просто история, новый взгляд на события прошлых лет». Фильмы создаются для того, чтобы их смотреть, искать смысл и делать выводы, пояснил он.

Я считаю, что проблема в недостатке воспитания. Родители, обращаюсь к вам. Если сериал вызвал такой диссонанс, значит, в семье или школе нужно собрать детей и обсудить увиденное. Для меня это просто парадокс, что всю вину просто списали на сериал. В такой ситуации нам придется вообще фильмы перестать снимать. Хотя мы уже докатились до того, что в кино нельзя ни пить, ни курить, ни ругаться, ни сексом заниматься. Давайте хотя бы историю не будем перевирать, — призвал Махмудов.

Завоевавший популярность сериал про молодежные банды «Слово пацана. Кровь на асфальте» взбудоражил общественность. В выходные подростками было совершено два преступления, которые некоторые СМИ связали с кинематографическим произведением. Однако в МВД эту информацию опровергли. Выяснилось, что подозреваемые даже не смотрели этого сериала.

Некоторые чиновники также ополчились против сериала. Так, глава Татарстана Рустам Минниханов (события происходят в его регионе) потребовал запретить «Слово пацана», потому что в нем «романтизируется появление подростковых банд». При этом кинокритик Александр Шпагин предостерег, что запрет сериала может привести к обратному эффекту.