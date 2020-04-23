Акцию «Библионочь» проведут в Москве в онлайн-формате

https://static.news.ru/photo/6bd9daba-8531-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийская акция «Библионочь-2020» пройдёт в столице в формате онлайн. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Акция будет проводиться с 25 на 26 апреля. В неё входят три программы — лекционная, театральная, а также рассчитанная на детей и подростков.

Основные мероприятия будут транслироваться на трёх YouTube-каналах библиотек московского департамента культуры и в Facebook. Перед зрителями выступят известные писатели, режиссёры, мультипликаторы. В рамках акции состоятся онлайн-показы спектаклей и вебинары.

Центральной темой «Библионочи» станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщае т РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в течение месяца проходил фестиваль «Букинист». Его посетители приобрели в общей сложности около 25 тысяч книг и журналов.