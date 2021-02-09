Ахеджакова ушла от ответа о назначении Ефремова худруком «Современника»

https://static.news.ru/photo/6601e654-6ac4-11eb-baea-96000091f725_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Лия Ахеджакова не стала отвечать на вопрос, мог ли Михаил Ефремов стать худруком «Современника», если бы не устроил смертельное ДТП.

Это мерзкая повестка. Я в этом участвовать не хочу. Тем более что Миша — сын моей самой любимой подруги, которая умерла полтора года назад, Аллочки Покровской. Я не участвую в этом, — сказала Ахеджакова порталу Teleprogramma.pro.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Однако, как писал NEWS.ru, он был этапирован в Москву и помещён в следственный изолятор «Водник» для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве в ходе его судебного разбирательства. Сейчас у Ефремова статус свидетеля. Однако он может снова предстать перед судом, если будет доказана его причастность к подкупу свидетелей. Следствие также интересуется ролью в этой истории Эльмана Пашаева, представлявшего интересы артиста в суде и позднее лишённого статуса адвоката.

Ранее NEWS.ru писал, что 8 февраля Ефремов подал кассационную жалобу на приговор.