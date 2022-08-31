«Не верьте слухам»: агент Асмус о возбуждении дела против актрисы Агент Асмус призвала не верить слухам о возбуждении дела против актрисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Асмус

Агент российской актрисы Кристины Асмус Мария Нисанова усомнилась в том, что на артистку завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил России. В разговоре с Lenta.ru она попросила людей не верить неподтвержденным данным. Ранее появилась информация, что в Тверской районный суд города Москвы поступило дело о дискредитации ВС РФ со стороны Асмус К. И. (предположительно, актрисы Кристины Асмус).

Не верьте слухам, — заявила изданию агент звезды.

Максимальное наказание, которое может грозить артистке за подобное правонарушение — штраф 50 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе суда, заседание по этому делу состоится 6 сентября, а поводом для него стала публикация Асмус в соцсетях о спецоперации на Украине. О каком именно посте идет речь они не уточнили.

Прокурор Москвы ранее потребовал признать экстремистскими произведения Федорова М. Я. (предположительно, рэпера Oxxxymiron). Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ» потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения. Иск поступил в суд в понедельник, 29 августа.