Адвокат рассказал о наследстве Клюева в размере 50 млн рублей

Адвокат российского актёра Бориса Клюева заявил, что наследство артиста оценивается в 50 млн рублей. 1 сентября стало известно о смерти актёра.
Юрист Сергей Жорин
Если действительно детей нет, то всё получит жена. Если же у него есть ещё наследники, тогда они тоже являются наследниками первой очереди, — сказал адвокат.
Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины», писал NEWS.ru.
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