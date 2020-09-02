Адвокат рассказал о наследстве Клюева в размере 50 млн рублей

https://static.news.ru/photo/ce211aa4-ecff-11ea-9cfd-fa163e074e61_660.jpg Борис Клюев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат российского актёра Бориса Клюева заявил, что наследство артиста оценивается в 50 млн рублей. 1 сентября стало известно о смерти актёра.

Юрист Сергей Жорин заявил в беседе с NewInform, что Виктория Клюева, жена артиста, — наследник первой очереди. Жорин отметил, что кроме супруги, состояние артиста принять больше некому. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности в возрасте 24 лет.

Если действительно детей нет, то всё получит жена. Если же у него есть ещё наследники, тогда они тоже являются наследниками первой очереди, — сказал адвокат.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины», писал NEWS.ru.