Адвокат рассказал, кто поделит наследство Градского

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что наследство Градского может быть поделено между его женой и детьми. Композитор незадолго до смерти женился на своей гражданской жене Марине Коташенко, с который вместе прожил 17 лет, сообщает «МК».

Скорее всего, считает юрист, музыкант успел оставить завещание, но даже если это не так, дети Коташенко могут претендовать на наследство Градского и без всяких бумаг. Речь идёт о сыновьях артиста — семилетнем Иване и трёхлетнем Александре, которые родились у пары в гражданском браке.

Также долю в наследстве получат двое старших детей, которые появились в браке музыканта с третьей женой Ольгой Фартышевой. Сами же бывшие жёны наследницами в этом случае являться не будут.

Александр Градский выступал против официального оформления брака и утверждал, что и так обеспечивает своих близких всем необходимым. Однако после того как осенью у композитора начались проблемы со здоровьем, он всё же женился на Коташенко, в союзе с которой у него двое детей.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев до смерти певец, композитор Александр Градский признался в желании похудеть на 40 кг и радовался успехам младшего, трёхлетнего сына Ивана, который впервые чётко произнёс слово «папа».