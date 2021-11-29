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Адвокат рассказал, кто поделит наследство Градского

Адвокат Жорин рассказал о разделе наследства Градского
04:31, 30 ноября 2021
Адвокат рассказал, кто поделит наследство Градского Александр Градский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Адвокат Сергей Жорин рассказал, что наследство Градского может быть поделено между его женой и детьми. Композитор незадолго до смерти женился на своей гражданской жене Марине Коташенко, с который вместе прожил 17 лет, сообщает «МК».

Скорее всего, считает юрист, музыкант успел оставить завещание, но даже если это не так, дети Коташенко могут претендовать на наследство Градского и без всяких бумаг. Речь идёт о сыновьях артиста — семилетнем Иване и трёхлетнем Александре, которые родились у пары в гражданском браке.

Также долю в наследстве получат двое старших детей, которые появились в браке музыканта с третьей женой Ольгой Фартышевой. Сами же бывшие жёны наследницами в этом случае являться не будут.

Александр Градский выступал против официального оформления брака и утверждал, что и так обеспечивает своих близких всем необходимым. Однако после того как осенью у композитора начались проблемы со здоровьем, он всё же женился на Коташенко, в союзе с которой у него двое детей.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев до смерти певец, композитор Александр Градский признался в желании похудеть на 40 кг и радовался успехам младшего, трёхлетнего сына Ивана, который впервые чётко произнёс слово «папа».

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