Адвокат раскрыл подробности последних дней жизни Бельмондо

Умерший сегодня, шестого сентября, известный французский актёр Жан-Поль Бельмондо в последние дни своей жизни жаловался на сильную усталость. Подробности раскрыл адвокат артиста Мишель Годест в интервью изданию Barrons.

По его словам, огромная усталость начала проявляться именно в последнее время.

Он умер мирно, — сказал адвокат.

Бельмондо умер в своем доме в Париже. Ему было 88 лет. Он родился в апреле 1933 года в богатом пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен в семье художников. Его отец был известным скульптором. Начал свою актерскую карьеру в театре, после начал сниматься в кино. Одной из самых известных работ Бельмондо стала роль агента французских спецслужб Жосслена Бомона в драматическом триллере с элементами боевика «Профессионал».

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