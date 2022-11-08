Адвокат Князев оценил риск лишения гражданства уехавших из России звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательного механизма лишения гражданства в отношении россиян, которые обрели этот статус по рождению, нет, рассказал NEWS.ru адвокат Андрей Князев. Так юрист прокомментировал призывы прекратить гражданство уехавших из страны звезд, которые, находясь за границей, критикуют действия России на территории Украины. Князев добавил, что изъять недвижимость только на основании отъезда из страны также не представляется возможным.

Сегодня законодательного механизма лишения гражданства в отношении россиян по рождению нет. Оно дается у нас по рождению — от отца и матери. Даже тех, кто совершил ужасные преступления, гражданства не лишают, и маньяк остается гражданином, — отметил юрист.

Князев напомнил, что выйти из российского гражданства можно по своему желанию, но для этого надо соблюсти условия: стать гражданином другой страны или быть в процессе получения гражданства, не иметь никаких задолженностей. По словам адвоката, прекратить гражданство могут лица, которые получили его, являясь иностранцами. В ФЗ «О гражданстве РФ» называются две причины — получение гражданства по подложным документам и осуждение по террористический или экстремистской статье УК РФ.

Экспроприация частного имущества на основании отъезда за границу по закону невозможна, добавил Андрей Князев. Изъять недвижимость можно за долги по решению суда.

Если закон о лишении гражданства для уехавших и будет принят, то надо понимать, что закон обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, — заключил адвокат.

Ранее директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал лишить уехавших звезд гражданства и госнаград. Депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал дополнить эту меру конфискацией принадлежащего Максиму Галкину и Алле Пугачевой замка в подмосковной деревне Грязь. Певец, депутат Госдумы Денис Майданов выступал с инициативой запретить упоминать имена критикующих РФ артистов в СМИ.