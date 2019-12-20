Американская певица Бейонсе и бренд спортивной одежды Adidas выпустят совместную коллекцию.
Таким образом будет перезапущена марка артистки Ivy Park, которая была открыта в 2016 году вместе с британской сетью Topshop,
В коллекцию войдут, помимо одежды, аксессуары и кроссовки в бордовом, оранжевом и бежевом цветах. Линейка выйдет 18 января 2020 года.
Совместная коллекция также предполагает создание программы, направленной на расширение прав и возможностей будущего поколения интернет-инфлюенсеров.
Как писал NEWS.ru, Бейонсе обратилась в суд из-за того, что организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем её дочери Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter).
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