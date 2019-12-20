https://static.news.ru/photo/6e98b6e6-2315-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Бейонсе Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская певица Бейонсе и бренд спортивной одежды Adidas выпустят совместную коллекцию.

Таким образом будет перезапущена марка артистки Ivy Park, которая была открыта в 2016 году вместе с британской сетью Topshop, сообщает Reuters.

В коллекцию войдут, помимо одежды, аксессуары и кроссовки в бордовом, оранжевом и бежевом цветах. Линейка выйдет 18 января 2020 года.

Совместная коллекция также предполагает создание программы, направленной на расширение прав и возможностей будущего поколения интернет-инфлюенсеров.

Как писал NEWS.ru, Бейонсе обратилась в суд из-за того, что организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем её дочери Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter).