Адабашьян объяснил заочный арест Михалкова глупостью власти Украины

Актёр, кинорежиссёр и друг председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова Александр Адабашьян в беседе с NEWS.ru назвал космической глупостью власти решение Генпрокуратуры Украины о заочном аресте кинодеятеля по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Он добавил, что данное решение не способно повлиять на позицию Никиты Михалкова о происходящем на Украине. По мнению Адабашьяна, взять Михалкова под стражу украинскому правосудию не удастся.

Никакого здравого смысла в решении о заочном аресте Никиты Сергеевича нет и быть не может, как нет здравого смысла с той стороны вообще. Это просто нежелание принимать очевидное. Одним словом, космическая глупость власти Украины, — заявил Александр Адабашьян.

Он подчеркнул, что заочный арест Никиты Михалкова никак не повлияет на позицию кинорежиссёра касаемо происходящих событий. По мнению Адабашьяна, украинскому правосудию не удастся взять Михалкова под стражу, поскольку председатель Союза кинематографистов не собирается посещать страну.

Если только Никита Сергеевич сам на приедет на Украину, наклеив бороду. Но я даже не могу представить причину, по которой ему это понадобится, — добавил друг режиссёра.

В комментарии NEWS.ru Никита Михалков уже отреагировал на свой заочный арест властями Украины. Он сказал, что если генпрокурор соседнего государства Ирина Венедиктова, заявившая о соответствующем решении суда в Киеве, предполагает, что русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны, то у него «возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару».

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что суд в Киеве заочно арестовал российского режиссёра Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает деятеля культуры в нарушении закона за его высказывания в поддержку военной спецоперации РФ на Украине.

Ирина Венедиктова добавила, что режиссёр может быть задержан при пересечении границы практически любого государства. По словам генпрокурора, запущена процедура объявления Михалкова в международный розыск.