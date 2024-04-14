«Абсолютно выдающийся»: Рост высказался о Ширвиндте на похоронах Юрий Рост: Ширвиндт был абсолютно выдающимся человеком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Рост

Актер Александр Ширвиндт был человеком, который со временем стал необходим всем, заявил журналист и актер Юрий Рост во время выступления на похоронах артиста. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Ширвиндт был любим лучшей частью населения страны.

Остается образ живого, абсолютно выдающегося человека, который ушел и унес с собой невероятное количество нашей любви, счастья, нежности, доброты. Шура был создан Богом и сам поучаствовал в своем создании и превратился на наших глазах — постепенно и не сразу — в человека, который стал необходим всем. То, что Шура стал любим лучшей частью населения этой страны, я абсолютно уверен, — заявил Рост.

Он отметил, что на похоронах испытывает единственное чувство — сиротство. Артист подчеркнул, что никогда в жизни не ощущал такой утраты радости в жизни. Рост добавил, что теперь есть место, куда всегда можно прийти и поклониться, сказать актеру спасибо.

Ранее актер Геннадий Хазанов, выступая на похоронах Ширвиндта, заявил, что артист прожил по-настоящему свободную жизнь, которой можно позавидовать. Он добавил, что в жизни коллеги не было «калькуляции и выгоды».

В воскресенье, 14 апреля, на Новодевичьем кладбище хоронят Александра Ширвиндта. Церемония проходит в узком кругу коллег и родных. NEWS.ru опубликовал кадры с процессии.