10 сентября исполняется 90 лет со дня рождения немецкого модельера Карла Лагерфельда. За более чем 60 лет карьеры он успел поработать с такими домами мод, как Fendi, Chloé, Charles Jourdan, Krizia, Curiel, Tiziani, Chanel, а также основать собственный бренд Karl Lagerfeld.
Кроме того, он был фотографом, коллекционером и издателем и собрал библиотеку из 300 тысяч книг. Главным талантом Лагерфельда считалось умение вписать в повседневную жизнь актуальные тренды, продиктованные эпохой.
Модельер скончался в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым кутюрье боролся несколько лет. Лагерфельд завещал не устраивать публичной церемонии похорон, а также гражданской панихиды. Последней волей модельера стало желание быть кремированным, с дальнейшим развеиванием его праха.
NEWS.ru собрал кадры из жизни легендарного модельера.
Фото: dpa/Global Look Press
Студент-дизайнер из Гамбурга Карл Лагерфельд, всего шестнадцать лет (двадцать один, согласно другим источникам), с моделью, демонстрирующей коктейльное пальто. Лагерфельд выиграл конкурс Международного секретариата шерсти в секции пальто в 1954 году
Фото: Bertram/dpa/Global Look Press
немецкий модельер Карл Лагерфельд, фотография 29 ноября 1973 года в Крефельде (Северный Рейн-Вестфалия, Германия)
Фото: Wolfgang/Global Look Press
Клаудия Шиффер Клаудия Шиффер и Ева Герцигова с Карлом Лагерфельдом, Германия, 1992 год
Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press
Карл Лагерфельд с немецкой моделью Надей Ауэрманн 13 декабря 1997 года
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Модельер Карл Лагерфельд в выставочном зале «Старого особняка» в Гамбурге, Германия, 16 февраля 2009 г.
Фото: Jacky Naegelen / Visual Press/Global Look Press
дизайнер Карл Лагерфельд (справа), президент Франции Николя Саркози (слева), Карла Бруни-Саркози (в центре), 2010 г
Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press
Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд (на переднем плане) появляется в конце своего показа высокой моды осень-зима 2013/2014 для французского дома моды Chanel в Париже, Франция, 2 июля 2013 г.
Фото: Jean-Marc Haedrich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
31 июля 2013 г. – Париж, Франция – КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД В СЕН-ТРОПЕ
Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press
Модельер Карл Лагерфельд стоит рядом с рисунком своей бирманской кошки на вернисаже своего фотокалендаря «Corsa Karl and Choupette» в Палаццо Италия в Берлине, Германия, 3 февраля 2015 года
Фото: Steph/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
7 июля 2015 г. – Париж, Франция – Карл Лагерфельд – показ CHANEL
Фото: Jean-Claude Cohen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
7 декабря 2016 г. – Париж, Франция – Карл Лагерфельд – Показ Chanel metiers d'art 2016–2017
Фото: Hendrik Ballhausen/dpa/Global Look Press
Немецко-французский дизайнер Карл Лагерфельд и модель представляют коллекцию CHANEL весна-лето 2017 на неделе высокой моды в Париже, 24 января 2017 года.