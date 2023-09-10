90 лет со дня рождения Лагерфельда: каким был легендарный модельер

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

Карла Лагерфельд

10 сентября исполняется 90 лет со дня рождения немецкого модельера Карла Лагерфельда. За более чем 60 лет карьеры он успел поработать с такими домами мод, как Fendi, Chloé, Charles Jourdan, Krizia, Curiel, Tiziani, Chanel, а также основать собственный бренд Karl Lagerfeld.

Кроме того, он был фотографом, коллекционером и издателем и собрал библиотеку из 300 тысяч книг. Главным талантом Лагерфельда считалось умение вписать в повседневную жизнь актуальные тренды, продиктованные эпохой.

Модельер скончался в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым кутюрье боролся несколько лет. Лагерфельд завещал не устраивать публичной церемонии похорон, а также гражданской панихиды. Последней волей модельера стало желание быть кремированным, с дальнейшим развеиванием его праха.

NEWS.ru собрал кадры из жизни легендарного модельера.