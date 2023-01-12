70-летний Леня Голубков женился в четвертый раз Актер Владимир Пермяков в 70 лет женился в четвертый раз

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Актер Владимир Пермяков

Актер Владимир Пермяков, известный как Леня Голубков из рекламы «МММ», 12 января женился в четвертый раз. Как стало известно KP.RU, новой избранницей 70-летнего актера стала актриса Ольга Петрова. Она рассказала, что брак заключили во Дворце бракосочетания на ВДНХ.

Я предложила выйти на ВДНХ, красивейшая, отреставрированная. И там есть Дворец бракосочетания. Это красота неимоверная. Там и распишемся! Большинство виртуально регистрируются, а мы захотели добавить в тот маленький процент как бы архаичных, и себя, — рассказала молодая жена Пермякова.

Кроме отношений молодоженов связывает творчество: они создали дуэт «Привет из 90-х» и вместе исполняют хиты этого времени. Пермяков считает, что сейчас их карьера «идет по восходящей»: они часто выступают на корпоративах. На следующий день после свадьбы Пермяков со своей женой тоже будут работать.

Оля — моя давняя знакомая. Познакомились на съёмках фильма. Встречались, потом расстались на несколько лет. И я был один, без женщины. А в прошлом году встретились и поняли, что жить друг без друга не можем, — поделился историей отношений с Ольгой Пермяков.

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