66-летняя звезда «Сватов» удивила Сеть снимком в купальнике

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Звезда сериала «Сваты» 66-летняя Татьяна Кравченко опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. Актриса,исполнившая роль Валюхи, предстала на берегу реки в купальнике. В комментарии к фото Кравченко пожелала своим поклонникам доброго утра, отметив окончание последних дней лета и наступление осени.

Доброе утро. Последние деньки лета и отпусков. Ещё чуть-чуть и состоится встреча в стенах любимого театра, — написала Кравченко.

Судя по всему, артистка только вышла из воды. На фото видно, как капли влаги стекают по её лицу.

Отдыхайте, Танюша. Вы красивая и естественная. Мы вас очень любим, — пишут подписчики.

Фанаты пожелали актрисе здоровья и признались, что от неё веет позитивом и теплом. Пользователи восхитились смелостью Кравченко, которая, несмотря на возраст, делится личными снимками.

Ранее актёр Фёдор Добронравов заявил, что съёмки седьмого сезона сериала «Сваты» отложили до 2021 года из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. По его словам, работу пришлось остановить ещё в мае. Команда надеялась вернуться на площадку после снятия ограничений, однако теперь продюсеры решили снова сдвинуть сроки.

В свою очередь режиссёр проекта Андрей Яковлев подтвердил, что седьмой сезон шоу станет последним. Съёмки стартовали в начале 2020 года, писал NEWS.ru.