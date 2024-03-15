«117 лет! Это у меня запланировано»: умер Александр Ширвиндт

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Александр Ширвиндт

15 марта стало известно, что из ушел из жизни народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. От чего умер кинематографист, что известно о его последних днях и почему он планировал дожить до 117 лет?

Что известно о смерти Александра Ширвиндта

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Причины скоропостижной кончины артиста он не назвал.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — рассказал Газаров.

Информации о дате и месте прощания с артистом пока нет.

В связи со смертью артиста соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Об этом соббщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — сообщил Песков.

Чем болел Александр Ширвиндт

Telegram-канал Mash сообщил, что, предварительно, Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем. По данным канала, ранее народного артиста РФ неоднократно госпитализировали из-за кардиозаболеваний. Mash сообщает, что в 2019 году Ширвиндт перенес операцию на сердце, после чего ему установили кардиостимулятор, спустя год — выявили пневмонию на фоне коронавируса.

Летом 2022 года врачи у Ширвиндта диагностировали стенокардию. Сам артист называл себя красивым стариком, «боящимся стать беспомощным», и ставил себе диагноз «старость средней тяжести».

Последний раз Ширвиндт появился на публике в сентябре 2023 года на пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры. Артист тяжело передвигался на мероприятии, однако его помощница опровергла слухи о наличии проблем со здоровьем.

«Хорошо себя чувствует», — сказала NEWS.ru представитель Ширвиндта.

19 июля режиссер отметил свое 89-летие. Ширвиндт признавался, что планирует стать долгожителем. Кинематографист мечтал дожить до 117 лет.

«117 лет! Это у меня запланировано, и ни шагу ни туда ни сюда. 118 мне много, 116 — маловато. Так что пусть все запишут, и ты имей в виду, рассчитывай деньги», — сказал Ширвиндт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт

Что сказали коллеги о смерти Александра Ширвиндта

Народная артистка РФ Роксана Бабаян сначала не поверила, что кинематографист ушел из жизни. В разговоре с NEWS.ru певица отметила, что хорошо знала его.

«Наша жизнь — минута, и все. Конечно, я его хорошо знала. <...>Как это пережить. Понимаете, что это такое? Это наша целая жизнь общая с Михаилом Михайловичем [Державиным]. Александр Анатольевич — это эпоха», — подчеркнула Бабаян.

Отношения Ширвиндта и Бабаян не всегда были теплыми. Артист некоторое время считал, что Державин сделал неправильный выбор, сойдясь с певицей. Хотя позже все же понял, что девушка отлично подходит его другу и сказал: «Надо брать!».

«Она страшно раздражала. Она всегда была талантливее, умнее, красивее и моложе. Это так всегда бесило», — рассказывал Ширвиндт в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с NEWS.ru назвал смерть режиссера своей личной утратой. Он отметил, что пережил с артистом множество событий, которые их породнили.

«Это очень печально. Есть люди, которые уходят и ты понимаешь, что умер по-настоящему твой родной человек, близкий человек. Не просто артист, которого ты знаешь, любишь, с которым ты прожил какое-то время. Просто частица тебя», — сказал музыкант.

Для народной артистки России Зои Зелинской смерть режиссера также стала большой трагедией. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что «ушел человек, который мог каждого развеселить и развлечь, удивить и обрадовать».

«Его смерть — это большая трагедия, Александра Анатольевича любил весь театр. На протяжении многих лет он возглавлял театр, несмотря на все сложности выполнял свою работу на благо всей труппы. Конечно, в последние годы ему было тяжело, поэтому выражаю глубочайшие соболезнования его семье, которую я очень люблю», — сказала она.

Чем запомнился Александр Ширвиндт

Ширвиндт с 2021 года занимал должность президента Московского академического театра сатиры. До этого он на протяжении 20 лет был художественным руководителем культурного учреждения, а с 1970 года служил там в качестве актера.

Последние годы Ширвиндт редко выходил на сцену, однако летом участвовал в спектакле «Где мы?!». Также Ширвиндт участвовал в творческих вечерах в российских театрах. Например, в октябре 2023 года он посетил Русскую антрепризу имени Андрея Миронова.

Российская Академия киноискусства в июне прошлого года вручила премию «Ника» Ширвиндту «за честь и достоинство». Президент академии Андрей Кончаловский во время церемонии заявил, что испытывает чувство зависти.

«Помимо цинизма, которого у тебя не отнимешь, у тебя есть и другие черты, вызывающие зависть, злорадство и ненависть. Например, чувство зависти вызывает то, что ты все еще трепыхаешься на сцене. Причем это чувство я испытываю к тебе очень давно», — отметил Кончаловский.

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