«112»: Паша Техник вышел из комы

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Паша Техник

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, вышел из комы, сообщает «112». По информации Telegram-канала, музыкант пришел в сознание, однако медики оценивают его состояние как тяжелое. Журналисты уточнили, что в ближайшее время он будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Паша Техник вышел из комы. Он находится в сознании. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Ближайшее время он пробудет в отделении реанимации и интенсивной терапии, — сказано в сообщении.

Вчера, 7 октября, супруга Техника Ева Карицкая сообщила, что музыкант находится в коме после употребления разных наркотических веществ. Девушка обвинила в этом знакомых артиста, которые употребляли с ним препараты вопреки состоянию его здоровья. Также в Сети были опубликованы скриншоты из Telegram-канала Карицкой, в котором она пообещала разобраться со всеми, кто пригласил Техника на вечеринку c наркотиками. Супруга музыканта указала, что за месяц у него трижды были приступы эпилепсии.

До этого Карицкая заявляла, что неадекватное поведение мужа угрожает благополучию их семьи и он нуждается в помощи профессионалов. В частности, Павел громко включал музыку, несмотря на то что его сын спит. Звуки из квартиры Техника были слышны и соседям. По данным журналистов, Ева написала заявление на имя психиатра-нарколога, где подчеркнула, что ее муж отказывается обратиться к специалистам и просит помочь ему.