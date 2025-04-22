10 самых скандальных памятников Зураба Церетели: фото

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» работы Зураба Церетели на Берсеневской набережной в Москве

22 апреля на 92-м году жизни скончался скульптор Зураб Церетели. Он создал несколько тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики и панно). Помимо России и Грузии, его работы представлены в Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Литве, США, Уругвае, Франции, Японии, а также на Украине.

Общественность неоднозначно восприняла некоторые произведения Церетели. Одним из них стал 96-метровый памятник Петру I, установленный в центре Москвы в 1997 году по заказу правительства возле стрелки на Берсеневской набережной. Он вызвал негодование у ряда горожан, которые, в частности, возмущались странной обувью на ногах императора (тапочки, а не в ботфорты) и шпагой.

Некоторые москвичи обратили внимание на то, что Петр I стоит на колонне с андреевскими флагами, попирая их ногами. Они также были недовольны тем, что после отказа властей Петербурга принять монумент его установили в столице.

Еще один спорный памятник Церетели был возведен около столичной гостиницы «Космос». Изначально статуя президента Франции Шарля де Голля была сделана как подарок французам, но они от него отказались. Москвичам памятник тоже не понравился: многие увидели в нем не де Голля, а французского актера Луи де Фюнеса, который исполнил роль комиссара Жюва в трилогии о Фантомасе. Скульптуру в народе назвали Луи.

После теракта 11 сентября 2001 года в США Церетели создал монумент «Слеза скорби». Это расколотый небоскреб, внутри которого застыла громадная слеза. Подарок России изначально планировали установить на Манхэттене, но местные власти от него отказались. В американских СМИ поднялась волна протестов как против монумента, так и его автора. В итоге памятник установили в городе Байон.

Некоторым москвичам не понравился еще один памятник Церетели — «Трагедия народов», — установленный на Поклонной горе. Изображенная скульптором шеренга истощенных восьмиметровых людей, постепенно превращающихся в надгробные плиты, ужаснула горожан. Жители сравнивали работу с зомби и направили обращение мэру с просьбой перенести композицию куда-нибудь подальше, за здание музея.

Дискуссии в обществе также вызвали работы Церетели, установленные на Манежной площади. Некоторые москвичи и гости столицы любят фотографироваться на фоне изваяний. Их противники считали, что место скульптурам не возле Кремля, а в зоопарке.

Кадры скандальных работ Церетели — в фотогалерее NEWS.ru.