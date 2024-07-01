10 операций, два развода, уход из «Универа»: как живет Елена Валюшкина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Валюшкина

Фильмография Елены Валюшкиной насчитывает более 140 разноплановых ролей в кино, однако останавливаться актриса не намерена. Как живет артистка, что известно о ее личной жизни и творческих планах?

Где сейчас Елена Валюшкина

Артистка получила широкую известность после сериала «Универ. Новая общага», в котором сыграла коменданта общежития Зою Михайловну. Однако в новый сезон проекта ее не пригласили.

«Не нашли причину, по которой можно меня туда вставить», — объяснила актриса в интервью «Вокруг ТВ».

Артистка назвала бывших коллег «талантливыми актерами». Валюшкина добавила, что, несмотря на уход из проекта, она продолжает общаться со многими коллегами по «Универу», в том числе с Виталием Гогунским и Стасом Ярушиным.

В 2024 году состоялись премьеры четырех картин, в одной из которых артистка сыграла главную роль. Зрители вновь «встретились» с актрисой в комедии «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым и сериале «Цирк!» об исправлении детдомовца Тимофея, бабника Севы и неженки Валика, мать которого и сыграла Валюшкина.

Валюшкина сыграла главную роль в детективном сериале «Загадка Эйлера» и «Загадка сангаку». Она предстала в образе следователя Светланы Карташовой. Сейчас на стадии производства находятся несколько частей продолжения сериала под названиями «Загадка Брюса Бедлама» и «Загадка Фудзиты». Кроме того, на экраны должны выйти такие ленты с участием Валюшкиной, как «Тетка», «Стальное сердце», «Скрытые мотивы», «Сказка сказывается» и «Куколка».

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Елена Валюшкина в роли Хариты Огудаловой в сцене из спектакля «БЕСприданница»

Что известно о личной жизни Елены Валюшкиной

Актриса была замужем дважды. Первый раз Валюшкина вышла замуж за своего театрального преподавателя Леонида Фомина. Брак продлился 12 лет, после чего пара развелась.

Вторым мужем артистки стал советский и российский актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист РФ Александр Яцко. Они поженились в декабре 1994 года, работали вместе в театре имени Моссовета. У пары долго не получалось завести детей. Валюшкина перенесла 10 операций и прошла через четыре попытки ЭКО.

«У меня был диагноз 100% „бесплодие“. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба», — откровенничала Валюшкина в эфире шоу «Судьба человека».

В итоге познать счастье родительства удалось. У пары родились двое детей — сын Василий и дочь Мария. Брак дал трещину спустя 20 лет после свадьбы, осенью 2014 года актеры развелись.

«Первый [муж] лишил меня съемок в кино, уничтожил все наши фотографии за 11 лет, отобрал жилплощадь и в завершение всего проклял. Как можно с ним общаться? Это вопрос в космос. А что касается второго... Один психолог сказал удивительную вещь, о которой я раньше не задумывалась. Мысль была в том, что женщины неправильно понимают, кто такие бабники. Бабники — это мужчины свободные, у которых нет семьи, детей, обязательств. Но женатый мужчина на вашем пути, с детьми и обязательствами, — это уже не бабник. Его нужно называть „крыса“. Смотрю я и на первого, и на второго бывшего — и жалко их», — рассказывала артистка.

В 2023 году в Сети распространились слухи о тайной свадьбе Валюшкиной. Актриса призналась, что обманула журналистов телеканала НТВ, которые задавали ей вопросы о личной жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Валюшкина

«Я пришла на премьеру „Вызова“, вдруг появилась наша „любимая“ передача „Ты не поверишь!“: „А с кем это вы стоите? А это ваш молодой человек? А вы уже замуж вышли?“ Я говорю: „Да!“ И все. А это был мой сосед, друг замечательный, который пришел со мной на премьеру в кинотеатр „Октябрь“. И рядом стояла его жена Лена. Но зачем их разубеждать? Им же интереснее информацию какую-то подбросить. Так что вот так. Я свободна, легка. Но, не знаю, может, кто появится. Господи, чего в третий раз-то не выйти?» — призналась артистка в интервью «Телесемь».

61-летняя актриса не исключает, что вновь выйдет замуж, и не считает возраст помехой для этого. Кроме того, Валюшкина надеется на возможность пойти под венец в белом платье, которое она еще ни разу не надевала.

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