Актер Павел Баршак попал в больницу после драки с чересчур настойчивым поклонником своей подруги. Нападавший проник в квартиру девушки через окно в тот момент, когда там находился артист.
Баршак не сразу обратился в больницу, а наутро после драки пошел на съемки, где ему стало хуже. Врачи диагностировали у него перелом ребер и проникающее ранение грудной клетки. Сейчас он находится в хирургическом отделении.
Павел известен по фильмам «Прогулка», «День выборов — 2», «Питер ФМ», «Елки-2», «Каменская», а также по нескольким театральным постановкам. Фото актера — в галерее NEWS.ru.