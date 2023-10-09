Звезда с пробитой грудью: фото Павла Баршака, которому сломали ребра Актер Павел Баршак госпитализирован после драки, произошедшей из-за девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Баршак

Актер Павел Баршак попал в больницу после драки с чересчур настойчивым поклонником своей подруги. Нападавший проник в квартиру девушки через окно в тот момент, когда там находился артист.

Баршак не сразу обратился в больницу, а наутро после драки пошел на съемки, где ему стало хуже. Врачи диагностировали у него перелом ребер и проникающее ранение грудной клетки. Сейчас он находится в хирургическом отделении.

Павел известен по фильмам «Прогулка», «День выборов — 2», «Питер ФМ», «Елки-2», «Каменская», а также по нескольким театральным постановкам. Фото актера — в галерее NEWS.ru.